Der griechische Ministerpräsident Tsipras hat Bundeskanzlerin Merkel gegen Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik in Schutz genommen.

Tsipras sagte der "Welt am Sonntag", für ihn sei diese Politik einer der - so wörtlich - "positivsten Aspekte von Frau Merkel". Sie habe versucht, in der Flüchtlingskrise europäisch zu handeln, und sei bereit gewesen, dafür ihr politisches Kapital zu wagen. Tsipras verwies darauf, dass in Griechenland weiterhin bis zu 100 Flüchtlinge pro Tag ankämen. Solange im Nahen Osten Krieg herrsche, werde dies so bleiben.



In Deutschland steht Merkel wegen ihrer Asylpolitik unter Druck. Bundesinnenminister Seehofer droht mit einem Alleingang, sollte die CDU-Vorsitzende einer Zurückweisung bestimmter Asylsuchender an der deutschen Grenze nicht zustimmen.

