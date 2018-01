Einer der acht Soldaten, die sich während des Putschversuchs in der Türkei nach Griechenland abgesetzt hatten, soll nun doch kein Asyl erhalten.

Griechische Medien melden, das Oberverwaltungsgericht in Athen habe zur Begründung seiner Entscheidung auf das öffentliche Interesse verwiesen. Mit dem Hinweis, die Gewährung von Asyl würde die Beziehungen zur Türkei stören, hatte die griechische Regierung gegen eine frühere Gerichtsentscheidung Einspruch erhoben. Dagegen wurden Auslieferungsanträge mit Verweis auf die Menschenrechtslage in der Türkei stets zurückgewiesen. In einem nächsten Schritt soll nun der Entzug der Asylgenehmigung erneut gerichtlich geprüft werden. Auch die Verfahren der anderen sieben Männer laufen noch.



In Deutschland haben seit dem Putschversuch in der Türkei im Sommer 2016 Medienberichten zufolge allein mehr als 600 ranghohe türkische Staatsbeamte Asyl beantragt.

