Mit dem Grimme Online Award sind in Köln mehrere Netzangebote zum Umgang mit Hetze und Vorurteilen ausgezeichnet worden.

Zu den Preisträgern gehörte der YouTube-Kanal "Datteltäter", der sich humorvoll mit Vorurteilen gegenüber Muslimen auseinandersetzt. Ausgezeichnet wurde auch die Facebook-Gruppe "Ich bin hier", deren Mitglieder sich gezielt in Debatten einschalten, in denen Hass die Oberhand gewonnen hat. Die Jury zeichnete außerdem den WDR-Kandidatencheck aus, für den zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen fast eintausend Kandidaten der Parteien interviewt wurden. Weitere Preisträger waren eine App, die Nutzern die Nachrichtenlage als Dialog präsentiert, und eine Virtual-Reality-Reise durch den Kölner Dom.



Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigster deutscher Preis für hochwertige Internet-Angebote.