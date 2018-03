Mit der Serie "Dark" erhält zum ersten Mal eine Streamingdienst-Produktion einen Grimme-Preis.

Wie das Grimme-Institut in Essen mitteilte, wird die Netflix-Serie in der Kategorie Fiktion ausgezeichnet. Weitere Preise in diesem Bereich gehen an die

Koproduktion von ARD und dem Pay-TV-Anbieter Sky für "Babylon Berlin" sowie an die Serie "4Blocks" des Bezahlsenders TNT. Die Qualität dieser hochklassigen Serien zeige, dass Deutschland auch auf einem internationalen Serienmarkt bestehen könne, erklärte die Direktorin des Grimme-Instituts, Gerlach.



In der Kategorie Information und Kultur wird unter anderem die Dokumentarfilm "Alles gut - Ankommen in Deutschland" geehrt. Die Autorenfilmerin Pia Lenz hatte dafür zwei Flüchtlingskinder und ihre Familien ein Jahr lang begleitet.



Die Grimme-Preise werden am 13. April im Theater der Stadt Marl verliehen.



Hier können Sie noch ein Interview mit Grimme-Direktorin Gerlach über die Nominierungen nachlesen.

