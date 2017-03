In "Wishlist" geht es um die 17-jährige Mira, die in Wuppertal lebt. Sie und einige ihrer Freunde haben auf Einladung einer unbekannten Nummer auf ihren Smartphones eine App installiert: Wishlist. Das unglaubliche an dieser App ist, dass sie tatsächlich Wünsche erfüllt, man muss dafür "nur" eine Aufgabe erfüllen.

Schnell merken die Jugendlichen, dass ihre Wünscherei unerwünschte Konsequenzen hat: Das Umstellen einer Tasche führt zur Entlassung einer netten Lehrerin; Casper, der den Machern der App auf der Spur ist, wird entführt. Offenbar sind düstere Mächte am Werk.

Grimme Preis als Anerkennung

Jede Woche läuft jeweils eine der 15-minütigen Folgen im digitalen Jugendangebot "funk" (abrufbar auch über YouTube). Die erste Staffel ist gerade zu Ende gegangen und nun ist "Wishlist" in der Kategorie Kinder & Jugend mit dem Grimme Preis ausgezeichnet worden.

So begründete die Jury ihre Entscheidung:

"Wish, wir wünschen uns eine Mystery-Serie für Jugendliche, die sowohl das Genre als auch die Zielgruppe ernst nimmt. Sie darf nicht in Berlin spielen, sollte nicht so teuer sein, muss aber toll aussehen. Deine Aufgabe wird berechnet. Deine Aufgabe ist nun berechnet: ARD und ZDF sollen ein Angebot für das junge Publikum ins Leben rufen und jungen Kreativen vertrauen, neue Formate zu realisieren."

Ein langer Weg in den Klub

Einer der Macher von "Wishlist", Marcel Becker-Neu, erzählt im Corsogespräch, wie es zu dieser innovativen Serien-Idee kam. Dabei macht er auch deutlich, dass man als Anfänger in der Medienwelt häufig "Outside the Club" steht. Umso überraschender kamen für ihn die jetzige Erfahrung und die Beachtung, die seine Serie in die Fernsehwelt und bei den Machern genießt.

