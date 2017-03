Der Moderator Jan Böhmermann ist erneut mit dem Grimme-Preis geehrt worden.

Die Jury in Essen würdigte damit seine Beiträge im ZDF Neo-Magazin Royal. Der Satiriker hatte bereits im vergangenen Jahr zwei Auszeichnungen erhalten. Wegen der Debatte um sein Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan war er aber nicht zur Preisverleihung gekommen.



Das Grimme-Institut vergibt insgesamt 15 Auszeichnungen. Zwei davon gingen in diesem Jahr an die ARD-Trilogie "Mitten in Deutschland: NSU" über die Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe. Außerdem wurden zwei Produktionen zu den Themen Flucht und Migration ausgezeichnet.