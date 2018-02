Angesichts der aktuellen Grippewelle rät die EU-Kommission zur Impfung.

Alle Bürger in der Europäischen Union sollten sich selbst und ihre Kinder impfen lassen, sagte EU-Gesundheitskommissar Andriukaitis der Zeitung "Die Welt". Das sei eine wichtige Maßnahme zur Erhaltung der öffentlichen Gesundheit. Von dem EU-Ziel, dass 75 Prozent der älteren Menschen gegen Grippe geimpft sein sollten, sei man noch weit entfernt. Aus einer Reihe von Mitgliedstaaten werde über ungewöhnlich viele Krankenhausaufenthalte infolge von Grippeerkrankungen berichtet, führte der EU-Kommissar aus.



Mitte Januar hatte das Robert-Koch-Institut darauf hingewiesen, dass der gängige Dreifach-Impfstoff für diese Grippesaison Schwächen habe. So werde mehr als die Hälfte der bislang nachgewiesenen Influenza-Fälle durch Viren verursacht, die in dem aktuellen Impfstoff nicht enthalten seien.

