Größtes Teleskop der Welt Viermal acht gleich sechzehn

Auf dem Cerro Paranal in Chile steht das Very Large Telescope von Europas Astronomieorganisation ESO. Der Name „sehr großes Teleskop“ ist etwas verwirrend, denn tatsächlich stehen auf dem Berg in der Atacama-Wüste vier Spiegelteleskope mit jeweils acht Metern Durchmesser.

Von Dirk Lorenzen

