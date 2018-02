Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Kempf, hat im Falle einer Koalition von Union und SPD eine signifikante Steuerentlastung gefordert.

Der Wegfall des Solidaritätszuschlags dürfe nicht in homöopathischen Dosen kommen, sondern müsse möglichst schnell erfolgen, sagte Kempf im Deutschlandfunk. Zugleich warnte er davor, dass es im Falle einer Koalitionsvereinbarung zu wenig Investitionen für die Wirtschaft geben könnte. Die Industrie sehe zuviel Umverteilung und zu wenig Investitionen in die Zukunft in den bisherigen Vereinbarungen, so der BDI-Präsident.

