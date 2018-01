Die Spitzen der Union und der SPD wollen die Koalitionsverhandlungen rasch zu einem Ergebnis führen.

Bundeskanzlerin Merkel sagte zum Auftakt in Berlin, sie werde sehr darauf achten, dass zügig verhandelt werde. Mit der Sondierung gebe es einen guten Rahmen. CSU-Chef Seehofer äußerte die Erwartung, dass sich alle Beteiligten bereits am ersten Tag auf einen konkreten Zeitplan verständigen. Die Gespräche seien nach dem SPD-Parteitag nicht leichter geworden. SPD-Chef Schulz meinte, man gehe in die Verhandlungen mit dem Willen, eine stabile Regierung zu bilden.



Zum Auftakt beraten die Parteichefs in der CDU-Zentrale in kleiner Runde. Anschließend sollen auch die Fraktionschefs dazukommen.



Gut vier Monate nach der Bundestagswahl beginnen CDU, CSU und SPD heute ihre Koalitionsverhandlungen. Zunächst ist ein Treffen der Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Schulz geplant. Anschließend kommt eine kleine Runde von 15 Vertretern der drei Parteien zusammen.



Thematisch soll in 18 Arbeitsgruppen verhandelt werden (Audio-Link). Die Sozialdemokraten verlangen von der Union inhaltliche Zugeständnisse.



Bundesgesundheitsminister Gröhe signalisierte Gesprächsbereitschaft beim Streitthema Gesundheit. Der CDU-Politiker stellte Verbesserungen für gesetzlich Versicherte in Aussicht. Dabei gehe es um die Versorgung auf dem Land und um eine Stärkung der Servicestellen für Facharzttermine, sagte Gröhe den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Gleichzeitig bekräftigte er das Nein der Union zur Bürgerversicherung. Eine "Zwangsvereinigung" von gesetzlicher und privater Krankenversicherung oder einheitliche Arzthonorare werde es nicht geben.



Gestern hatte [die SPD-Führung|http://www.deutschlandfunk.de/koaltionsverhandlungen-schulz-sieht-spd-selbstbewusst-und.1939.de.html?drn:news_id=843342] über ihre Strategie beraten. Parteichef Schulz sagte danach, man wolle in den nächsten zwei Wochen zügig verhandeln: "Sorgfalt geht aber vor Schnelligkeit."



Basis der Gespräche sind die Vereinbarungen aus den Sondierungen. Bis Mitte Februar könnte ein Koalitionsvertrag stehen, dem die SPD-Basis dann allerdings in einer Mitgliederbefragung noch zustimmen müsste.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.