Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Kempf, geht davon aus, dass Union und SPD sich auf eine Große Koalition verständigen.

Beide Seiten sei klar, wie wichtig das Vorhaben sei, sagte Kempf im Deutschlandfunk. Er habe allerdings Angst, dass es in dem künftigen Regierungsprogramm zu wenig Investitionen für die Wirtschaft gebe. Die Industrie sehe zuviel Umverteilung und zu wenig Innovationen. Zudem gebe es Phantomdiskussionen, beispielweise beim Thema sachgrundlose Befristung von Arbeisverhältnissen. Hier werde eine intensive Debatte über etwas geführt, was nur einen kleinen Teil der Bevölkerung betreffe. Kempf forderte eine signifikante Steuerentlastung. Der Wegfall des Solidaritätszuschlags dürfe nicht in homöopathischen Dosen kommen, sondern möglichst schnell.



Die Gespräche über eine Große Koalition sollen eigentlich heute abgeschlossen werden. Große Differenzen gibt es noch bei den Themen Arbeitsmarkt, Gesundheit und Wohnungspolitik. Sowohl Bundeskanzlerin Merkel als auch der SPD-Vorsitzende Schulz rechnen mit schwierigen Gesprächen.

