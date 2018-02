Die Koalitionsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD werden heute fortgesetzt. Das gab SPD-Generalsekretär Klingbeil in Berlin bekannt. Dann wird es um die Themen Gesundheit und Arbeitsverträge gehen, bei denen es noch keine Einigung gibt. Die Unterhändler hatten sich eigentlich das Ziel gesetzt, die Verhandlungen am Sonntag abzuschließen.

Sie hatten aber von Anfang an Montag und Dienstag als Reservetage eingeplant. Vor Abschluss der Verhandlungen müssen Finanzexperten die Ergebnisse der Arbeitsgruppen noch auf ihre Finanzierbarkeit prüfen. Am Ende soll die mehr als 90-köpfige große Runde mit Vertretern der drei Parteien das Gesamtergebnis noch einmal bewerten.



Schon gestern Nachmittag war bekannt geworden, dass es bei den Konfliktthemen Gesundheit und Befristung von Arbeitsverträgen noch offene Fragen geben soll. In den Bereichen Wohnungsbau, Kommunen und Digitalisierung hatten sich die Arbeitsgruppen verständigt.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.