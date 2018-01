Zwei Tage nach Beginn der Verhandlungen über eine neue Große Koalition wollen die beteiligten Parteien Zwischenbilanz ziehen.

In Berlin kamen am späten Nachmittag die Vorsitzenden Merkel, Seehofer und Schulz zusammen. Um 20 Uhr treffen sich die Spitzenunterhändler von CDU, CSU und SPD.



Ein Streitpunkt ist die Frage, inwieweit eingeschränkt schutzbedürftige Flüchtlinge künftig ihre Familie nach Deutschland holen dürfen. Bayerns Innenminister Herrmann zeigte sich in der "Passauer Neuen Presse" kompromissbereit. Die SPD müsse jetzt einen Vorschlag machen, wie sie sich die konkrete Ausgestaltung des Familiennachzugs vorstelle, sagte der CSU-Politiker. Entscheidend sei, dass der Korridor von 180.000 bis 220.000 Zuzügen pro Jahr nicht überschritten werde.



