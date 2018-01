In Berlin hat eine weitere Beratungsrunde der Spitzen von CDU, CSU und SPD begonnen. Bevor die sogenannte 15er-Gruppe zusammentrat, hatte es noch parteiinterne Vorgespräche gegeben. Nach der Einigung beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit geringerem Schutzstatus will sich die Runde um die Parteivorsitzenden Merkel, Schulz und Seehofer unter anderem mit Forderungen des SPD-Sonderparteitags befassen.

Dabei geht es etwa um die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen, Entlastungen für Familien und Verbesserungen in der Pflege. Die Verhandlungen in den Arbeitsgruppen sollen bis Freitag abgeschlossen sein. Mögliche Ergebnisse könnten dann am Wochenende durch die Parteiführungen gebilligt werden.



Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel hatte die in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD vereinbarte Einigung zum Familiennachzug für Flüchtlinge als gelungen bezeichnet. Dies sei eine sehr gute Nachricht, sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung der Unionsfraktion.



CDU, CSU und SPD hatten sich darauf verständigt, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus bis Ende Juli ausgesetzt zu lassen. Anschließend soll er auf 1.000 Menschen pro Monat begrenzt werden, ergänzt um eine bereits bestehende Härtefallregelung.



Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Högl sagte im Deutschlandfunk, sie hoffe in den noch laufenden Koalitionsgesprächen auf weitere Zugeständnisse der Union. Ziel bleibe eine großzügigere Härtefallregelung. Jusos, Grüne und Hilfsorganisationen kritisierten den Kompromiss. Bei der SPD wird die Basis abschließend über den Koalitionsvertrag entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.