Unionsparteien und SPD haben die Koalitionsgespräche für heute beendet.

Eigentlich hatten sich die Unterhändler das Ziel gesetzt, die Verhandlungen heute abzuschließen. Nun sollen sie morgen in den Arbeitsgruppen fortgesetzt werden. Dann wird es um die Themen Gesundheit und Arbeitsverträge gehen, bei denen es noch keine Einigung gibt.



Heute hatten sich CDU, CSU und SPD unter anderem auf ein Baukindergeld von 1.200 Euro pro Kind und Jahr verständigt. Auch in den sozialen Wohnungsbau sollen zusätzliche Mittel in Milliardenhöhe fließen. Ziel in dieser Legislaturperiode ist der Neubau von 1,5 Millionen Wohnungen.



Juso-Chef Kühnert forderte trotz der Einigung in vielen Punkten ein Ende der Verhandlungen. Im ZDF sagte er, es fänden sich viele schräge Kompromisse. Die Einigungsmasse zwischen den Parteien sei sehr weit aufgebraucht.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.