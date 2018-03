CDU-Präsidiumsmitglied Spahn verlangt von der neuen Großen Koalition einen anderen Regierungsstil.

CDU, CSU und SPD müssten ihre Politik besser erklären, sagte Spahn im Deutschlandfunk. Zudem sei die Herausforderung der kommenden Jahre, nicht nur gut zu regieren, sondern dabei zugleich die Unterschiede der Parteien deutlich zu machen. Das Votum der SPD-Mitglieder für die Fortsetzung der Koalition mit der Union bezeichnete Spahn als starkes Signal.



Bundespräsident Steinmeier will dem Bundestag heute die CDU-Vorsitzende Merkel zur Wiederwahl als Bundeskanzlerin vorschlagen. Die Wahl Merkels ist für den 14. März geplant. Union und SPD bereiten nun die letzte Phase der Regierungsbildung vor. Am Vormittag kommt das CDU-Präsidium zusammen. Die CSU präsentiert heute die von ihr gestellten Minister. Die SPD will bis zum kommenden Wochenende über die Besetzung ihrer sechs Ministerposten entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.