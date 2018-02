In Berlin sind Vertreter von Union und SPD zu getrennten Sitzungen zusammengekommen, um über den Stand der Koalitionsverhandlungen zu beraten.

Am Nachmittag treffen sich dann erstmals mehr als 90 Unterhändler der Parteien in großer Runde. Alle 18 Arbeitsgruppen sollen ihre bisherigen Ergebnisse präsentieren. Der genaue Verteilungsrahmen für zusätzliche Ausgaben ist unklar. Trotz der guten Wachstumsprognose lasse sich der zusätzliche Spielraum derzeit nicht beziffern, sagte Regierungssprecher Seibert. Union und SPD gehen bislang von 46 Milliarden Euro aus.



Dem Vernehmen nach erwägen die drei Parteien im Kampf gegen schmutzige Diesel-Abgase technische Nachbesserungen an älteren Motoren. Ferner soll der Ausbau der Elektromobilität beschleunigt und der Bahnverkehr gestärkt werden. Künftig sollen auf der Schiene mehr Kunden und Güter transportiert werden. Für den Betrieb von Nebenstrecken werden Bundesmittel in Aussicht gestellt.



Gestern Nacht hatten sich die Unterhändler von CDU, CSU und SPD bereits auf ein umfangreiches Bildungs- und Forschungspaket geeinigt.

