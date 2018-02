Angesichts mehrerer Streitpunkte in den Koalitionsverhandlungen hat die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig eine Verlängerung der Gespräche um einen Tag nicht ausgeschlossen.

Es bringe nichts, sich unter Druck zu setzen und ein unzureichendes Ergebnis abzuliefern, sagte Schwesig in Berlin. Am Ende müsse für die Bürgerinnen und Bürger etwas Vernünftiges herauskommen. Große Differenzen gibt es noch bei den Themen Arbeitsmarkt, Gesundheit und Wohnungspolitik.



Zunächst kamen Unterhändler der Unionsparteien und der Sozialdemokraten in der SPD-Zentrale in Berlin zu getrennten Beratungen zusammen. Später soll dann eine Spitzenrunde tagen. Eigentlich sollen die Verhandlungen heute abgeschlossen werden. Die Parteien haben jedoch zwei Reservetage eingeplant.

