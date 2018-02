In Berlin beraten CDU, CSU, und SPD über den Stand der Koalitionsgespräche.

Dazu kommen zur Stunde rund 90 Unterhändler der Parteien zusammen. Alle Arbeitsgruppen sollen ihre bisherigen Ergebnisse präsentieren. Die Parteivorsitzenden bekräftigten ihren Willen, eine Lösung zu finden. CSU-Chef Seehofer erklärte, er halte eine Einigung bis Sonntag für möglich, es gebe aber noch Differenzen in der Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik. Die Sozialdemokraten wollen unter anderem sachgrundlos befristete Arbeitsverträge verbieten. Der SPD-Vorsitzende Schulz kündigte harte Verhandlungen an. Zur Finanzierung ihrer Vorhaben gehen Union und SPD bislang davon aus, dass sie wegen der guten Konjunktur mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 46 Milliarden Euro rechnen können.



Der SPD-Finanzexperte Schneider warnte die Unterhändler der Koalitionsgespräche indirekt vor zu hohen Staatsausgaben. Über den Kurznachrichtendienst Twitter erklärte Schneider, bei aller Euphorie sollten die Arbeitsgruppen zur Kenntnis nehmen, dass auch noch die Experten für Finanzen am Wochenende tagen würden. CSU-Chef Seehofer betonte, man plane solide, in der Praxis dürfte es aber mehr sein. Dem Vernehmen nach erwägen die drei Parteien im Kampf gegen die Diesel-Abgase technische Nachbesserungen an älteren Motoren. Ferner soll der Ausbau der Elektromobilität beschleunigt und der Bahnverkehr gestärkt werden. Künftig sollen auf der Schiene mehr Kunden und Güter transportiert werden. Für den Betrieb von Nebenstrecken werden Bundesmittel in Aussicht gestellt.

