Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer erwartet in den Koalitionsverhandlungen eine rasche Einigung beim Thema Migration.

Die Parteispitzen seien in dieser Frage in der Endabstimmung, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es gebe den Willen, noch heute zu einer Einigung zu kommen. Mit Blick auf die Streitpunkte Gesundheitspolitik und sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen erklärte sie, es werde sehr hart gerungen. Die Unterhändler seien in diesen Punkten noch ein ganzes Stück von einer Lösung entfernt.



Die SPD fordert unter anderem zusätzliche Härtefallregelungen für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Bereits am Donnerstag soll der Bundestag darüber entscheiden, ob der Familiennachzug für diese Personengruppe ausgesetzt bleibt.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.