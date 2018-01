Union und SPD haben bei ihren Koalitionsverhandlungen eine Einigung über den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus erzielt. Wie mehrere Medien unter Berufung auf Verhandlungskreise berichten, soll der Nachzug bis Ende Juli ausgesetzt bleiben und danach auf 1.000 Menschen pro Monat begrenzt werden.

Zudem soll die Vereinbarung um eine bereits bestehende Härtefall-Regelung ergänzt werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll an diesem Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden, hieß es. Die bisherige Regelung läuft Mitte März aus. Von den Parteien liegt bislang keine Bestätigung für die Berichte vor. Über die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wollen heute Abend erneut die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Willy-Brandt-Haus in Berlin beraten.



Die Härtefall-Regelung gibt es zwar schon. Im Sondierungspapier war aber nicht festgelegt worden, ob sie auch weiterhin für den Flüchtlinge mit subsidären Schutz gelten soll. Bislang profitierten davon allerdings nur wenige Menschen aus der betroffenen Gruppe. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, wurde 2017 nur einigen wenigen subsidiär Geschützten auf dieser Basis der Familiennachzug erlaubt. Die genauen Details für die dauerhafte Neuregelung sollen in den kommenden Monaten erarbeitet werden.



SPD-Chef Schulz sprach von einer guten Einigung beim Familiennachzug. Damit habe die SPD über die im Sondierungsergebnis hinaus vereinbarten 1.000 Angehörigen pro Monat eine deutlich weitergehende Härtefallregelung durchgesetzt. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Högl, sagte, damit habe die SPD sichergestellt, dass vom 1. August an der Nachzug auch für Familien von subsidiär geschützten Flüchtlingen wieder möglich sei.



Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl erklärte stattdessen, es sei eine Pseudo-Lösung, die bestehende Härtefallregelung neben dem Tausender-Kontingent weiterlaufen zu lassen. Wegen der extrem hohen Anforderungen im Aufenthaltsgesetz könne damit nur knapp hundert Betroffenen geholfen werden.



Der Familiennachzug galt als ein großer Streitpunkt zwischen den Parteien. Union und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen möglichst schon am kommenden Wochenende abschließen.

