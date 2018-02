CDU, CSU und SPD haben bei ihren Koalitionsverhandlungen eine Einigung in der Bildungspolitik erzielt. Sie wollen in einer neuen Großen Koalition das Grundgesetz ändern, damit der Bund künftig die Schulen in allen Kommunen finanziell unterstützen kann. Bislang war das nur bei Investitionen in die Bildungsinfrastuktur finanzschwacher Gemeinden möglich.

Wie der SPD-Politiker Heil sagte, sollen zwei Milliarden Euro für den Ausbau von Ganztagsschulen und für die Betreuung zur Verfügung gestellt werden, zudem soll es einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung geben.



Insgesamt sollen nach Angaben der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Schwesig in dieser Legislaturperiode sechs Milliarden Euro in die Bildung fließen. Zusätzlich soll es einen Digitalpakt geben.



Im Rahmen der Einigung sollen außerdem die Forschungsausgaben bis zum Jahr 2025 auf mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen, wie die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer, CDU, mitteilte.



CSU-Unterhändler Müller sagte, ein Schwerpunkt werde auf die berufliche Bildung gelegt. Geplant seien etwa finanzielle Hilfen für die Gebühren der Meisterausbildung. Ziel sei die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung.

