Union und SPD haben sich in den Koalitionsverhandlungen auf ein Bildungspaket verständigt. Das erklärte am Abend die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig in Berlin.

Zu den bereits in den Sondierungen beschlossenen Maßnahmen mit einem Volumen von rund sechs Milliarden Euro komme noch ein Digitalpakt für Schulen hinzu. Er habe ein Volumen von rund fünf Milliarden Euro. Man wolle in die komplette Bildungskette investieren, betonte Schwesig.



Nach Angaben des SPD-Politikers Heil sollen zwei Milliarden Euro für den Ausbau von Ganztagsschulen und für die Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt werden, eine Milliarde Euro für eine Bafög-Reform. Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer - CDU - bestätigte, dass das im Grundgesetz verankerte Kooperationsverbot fallen soll.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.