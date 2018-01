Sie haben offenbar verstanden. Zehn, höchstens zwölf Tage soll es jetzt noch dauern, bis Union und SPD sich auf ein Regierungsprogramm geeinigt haben. Zehn Tage, nachdem 124 Tage seit der Bundestagswahl schon verstrichen sind. Allen muss klar sein: Es geht jetzt auch um die Glaubwürdigkeit. Politiker werden gewählt, um Lösungen für das Alltagsleben ihrer Wähler und Bürger zu präsentieren und nicht, um sich monatelang nur mit sich selbst oder dem Wohl ihrer Partei zu beschäftigen.

Dass die SPD sich am Sonntag mühsam zu einem Ja zu Verhandlungen quälte und dann passiert wieder fünf Tage erst einmal nichts, bis es dann heute losgeht, ist draußen im Land nicht zu vermitteln. Genau so wenig wie die 14 Tage, die CDU und CSU Ende September Anfang Oktober brauchten, um in der Flüchtlingspolitik erst mal auf einen Nenner zu kommen, was eigentlich vor der Wahl hätte passieren müssen. Beim Verplempern von Zeit war das eine Lager keinen Deut besser als das andere.

Doch wir können mehr erwarten, als dass nur aufs Tempo gedrückt wird. Diese Koalition kann auch ganz substanziell etwas zum Besseren bewegen. Dabei muss der Union klar sein: Es liegt jetzt an ihr, ob diese Regierung zustande kommt oder nicht. Nach dem knappen 56-Prozent-Votum des SPD-Parteitags muss sie etwas auf den Tisch legen, allein schon um den Sicherheitsabstand zur Marke von 50 Prozent beim kommenden Mitgliederentscheid zu vergrößern. Nach Lage der Dinge müsste dies bei der Forderung nach weniger befristeten Arbeitsverhältnissen relativ einfach gehen. Die Warnungen aus der Wirtschaft an die Union, hier bloß nicht nachzugeben, erinnern an die seinerzeitigen Warnungen vor den unabsehbaren Folgen des Mindestlohns, die allesamt nicht eintraten. So wird es auch bei den Zeitverträgen sein, der ökonomische Untergang Deutschlands wird ausbleiben.

Genauso ist es in der Gesundheitspolitik: Hier muss die Union sich wirklich fragen, wie lange sie die letztlich unhaltbaren Zustände bei der Ungleichbehandlung von Patienten politisch eigentlich noch verteidigen will. Die Union muss erkennen, dass sie sich hier ohnehin schon im Rückzugsgefecht befindet. Das zeigen ihre Angebote, der SPD-Forderung mit einer besseren hausärztlichen Versorgung auf dem Land und einem besseren System für die Vergabe von Facharztterminen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das geht in die richtige Richtung, wird aber noch nicht reichen, um die SPD vom hohen Ross der Bürgerversicherung herunter zu verhandeln. Bleibt die Zuwanderung - es ist schwer vorstellbar, dass die SPD hier keine Härtefallregelung durchsetzen kann. Diese wird - und mit Blick auf die mehrheitliche Stimmung im Land muss sie es wohl auch - eher eng gefasst sein.

