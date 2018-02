In Berlin haben sich CDU, CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt.

Die Vereinbarungen sollen am Mittag der großen Verhandlungsrunde vorgestellt werden, anschließend tagen die Parteigremien. Medienberichten zufolge konnten die letzten Streitpunkte ausgeräumt werden, zudem verständigten sich die Parteien auf die Ressortverteilung.



Unter Berufung auf Verhandlungsteilnehmer heißt es, dass der SPD-Vorsitzende Schulz in einer neuen Großen Koalition Außenminister werden soll. Die SPD soll außerdem künftig die wichtigen Ressorts "Arbeit und Soziales" und "Äußeres" besetzen. Finanzminister wird Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz. Außerdem gehen demnach das Justizministerium, das Umwelt- und das Familienministerium an die SPD. Neuer Bundesinnenminister soll CSU-Chef Seehofer werden, er soll dann auch für die Bereiche Bauen und Heimat zuständig sein. Weitere CSU-Ressorts werden demnach "Verkehr und Digitales" sowie "Entwicklung". Die CDU soll für die Bereiche "Wirtschaft", "Verteidigung", "Bildung und Forschung", "Gesundheit" sowie "Ernährung und Landwirtschaft" zuständig sein.



Inhaltlich wurde bis zuletzt über die Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik gestritten. Vereinbart wurde nun offenbar, dass Betriebe künftig nur noch eine festgelegte, relativ geringe Anzahl von befristeten Arbeitsverträgen abschließen dürfen. Außerdem sollen sogenannte Kettenbefristungen untersagt werden. Für die offenen gesundheitspolitischen Fragen wird eine Kommission eingerichtet, um eine Angleichung der Arzt-Honorare für die Behandlung von privaten und gesetzlich Versicherten vorzubereiten.

