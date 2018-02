Die Verhandlungen über eine Neuauflage einer Großen Koalition werden heute weitergeführt.

Meinungsunterschiede gibt es noch in der Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik, über die am Vormittag in Berlin die Unterhändler von SPD, CDU und CSU beraten wollen. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Kohnen sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es gehe nur Schritt für Schritt weiter. Man müsse noch schauen, wo die Union sich bewege. Mit Blick auf die Flüchtlingspolitik sagte Kohnen, ohne die SPD gäbe es gar keinen Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge mit provisorischem Schutz. Die Sozialdemokraten hätten sich zwar ein größeres Kontingent gewünscht, aber in dieser Frage blockiere die Union.



Der Grünen-Vorsitzende Habeck sagte ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio-Link), CDU, CSU und SPD hätten sich ins Technische geflüchtet. Er warf der Union und den Sozialdemokraten vor, die großen Fragen nicht anzugehen. Als Beispiel nannte er die langfristige Sicherung der Rentenversicherung und die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.