Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt das Bildungspaket, auf das sich CDU, CSU und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen geeinigt haben.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte im Deutschlandfunk, das Paket sei ein gutes Aufbruchsignal für bessere Bildung in Deutschland. Die geplante Investitionsoffensive für Schulen sei unverzichtbar. Kritisch bewertete Landsberg den geplanten Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in den Schulen. Man wisse noch gar nicht, wie viele Eltern diese Möglichkeit in Anspruch nehmen wollten oder wo die Plätze herkommen sollten, meinte Landsberg. Es sei zwar wichtig, am Ausbau der Ganztagsschulen zu arbeiten. Es gehe aber auch darum, was machbar sei.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.