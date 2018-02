Vor der entscheidenden Runde der Koalitionsverhandlungen hat die CDU-Vorsitzende Merkel eingeräumt, dass noch viele Probleme ungeklärt seien.

Man habe eine Menge Arbeit vor sich, sagte Merkel in Berlin. SPD-Chef Schulz kündigte harte Verhandlungen an. Es gebe aber keinen Zeitdruck. Der CSU-Vorsitzende Seehofer zeigte sich zuversichtlich, dass die Koalitionsverhandlungen bis Sonntag erfolgreich beendet werden könnten. Differenzen sehe er noch bei Fragen der Krankenversicherung und des Arbeitsrechts. Die SPD will sachgrundlos befristete Arbeitsverträge verbieten.



Am Nachmittag kommen mehr als 90 Unterhändler der drei Parteien in großer Runde zusammenkommen. Alle 18 Arbeitsgruppen sollen ihre bisherigen Ergebnisse präsentieren.

