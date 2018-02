Bundeskanzlerin Merkel hat interne Kritik an der Ressortverteilung in einer neuen Großen Koalition zurückgewiesen. Dass das Finanzministerium an die SPD gehe, sei eine schmerzhafte Entscheidung gewesen, sagte die CDU-Vorsitzende im ZDF. Es sei aber "akzeptabel". Merkel betonte, die CDU-Minister sollten bis zum Parteitag am 26. Februar bekannt gegeben werden.

Der CDU-Innenpolitiker Schuster stellte nach dem Verzicht von Martin Schulz auf den SPD-Vorsitz und den Posten des Bundesaußenministers in einer Großen Koalition die Ressortverteilung infrage. Schuster sagte der "Bild"-Zeitung, wenn Parteivorsitzende bei der Ressortverteilung selbst zugriffen, sei das ein traditionell starkes Argument in Verhandlungen. Nach dem Rücktritt von Schulz sei diese Begründung aber hinfällig. Auch der CDU-Politiker Bosbach kritisierte, dass die SPD das Bundesfinanzministerium übernehmen soll. "Diese Entscheidung ohne zwingenden Grund war ein Zugeständnis zu viel", sagte er ebenfalls der "Bild"-Zeitung einem Vorabbericht zufolge.



Schulz hatte zunächst angekündigt, in ein künftiges Kabinett als Außenminister einzutreten und den Parteivorsitz an Fraktionschefin Nahles abzugeben. Nach Protesten erklärte Schulz schließlich am Freitag aufgrund des parteiinternen Drucks, auf das Amt des Außenministers zu verzichten.



Dass ausgerechnet das Finanzressort, das über lange Zeit von Wolfgang Schäuble geführt wurde, den Sozialdemokraten zufallen soll, wird in der CDU bereits seit Tagen kontrovers diskutiert. Vielen Christdemokraten galt er als Garant für Stabilität und einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden. Als Kandidat im Gespräch ist nun der Erste Bürgermeister Hamburg und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Olaf Scholz.



Dieser sagte nun dem "Straubinger Tagblatt", seine Partei werde erst nach dem Mitgliederentscheid zur Koalition mit CDU und CSU über die Kabinettsposten entscheiden. Das Ergebnis soll am 4. März vorliegen. Nun stünden wieder Sachfragen im Vordergrund, betonte Scholz.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.