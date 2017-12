Zwei Wochen vor Beginn der Sondierungen von Union und SPD gibt es bei den Sozialdemokraten weiter große Vorbehalte.

Der brandenburgische Ministerpräsident Woidke sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein erneutes Bündnis sei nur möglich, wenn es eine klare sozialdemokratische Handschrift gebe. Am Ende würden die SPD-Mitglieder entscheiden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer meinte, man müsse klären, ob es genügend inhaltliche Übereinstimmungen gebe. Auch wenn dies nicht der Fall sei, sehe sich die SPD in der Verpflichtung, für eine stabile Regierung zu sorgen. Dann wäre die Duldung einer Minderheitsregierung möglich, sagte Dreyer der "Bild am Sonntag".



Die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD starten am 7. Januar.

