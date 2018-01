In der SPD gibt es nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Landesvorsitzenden Groschek weiter große Bedenken gegen eine Neuauflage der Großen Koalition.

Es herrsche viel Unsicherheit in der Partei, sagte Groschek im WDR. Zwischen Befürwortern und Gegnern gebe es viele Unentschlossene. Er selbst sei für ein Ja, wolle dabei aber überzeugen und nicht überreden, betonte Groschek. SPD-Bundeschef Schulz setzt heute im Rheinland seine Bemühungen fort, an der Basis für ein schwarz-rotes Bündnis zu werben.



Am Sonntag soll ein Bundesparteitag in Bonn entscheiden, ob die SPD förmlich in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU eintritt.

