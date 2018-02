Der Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen, Groschek, hat die Politik dazu aufgerufen, sich mehr um die Alltagsprobleme der Menschen zu kümmern.

Man müsse aufpassen, dass Berlin nicht zu einer Art Washington werde, wo Lobbyisten, Journalisten und Politiker ein Bermuda-Dreieck bildeten, in dem sich die Bürger nicht mehr wiederfänden, sagte Groschek im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Es könne nicht sein, dass der Zwang zur halbstündlichen Schlagzeile die Diskussion bestimme, aber die Gemütslage der Menschen nicht erreicht werde.



Der SPD-Politiker forderte, rechte Wutbürger auszugrenzen. Was sich im Internet zum Teil an Gehässigkeit und Hass abspiele, habe nichts mehr mit politischer Kultur und demokratischer Tugend zu tun.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.