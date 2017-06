Die Bestürzung ist groß nach dem Hochhausbrand in London. Die Zahl der Toten hat sich auf zwölf erhöht, Rettungskräfte befürchten weitere Opfer. Die Katastrophe hätte verhindert werden können, meinen Anwohner - und erheben schwere Vorwürfe.

Die Polizei geht davon aus, dass die Bergungsaktion noch Tage dauern wird. Die bisherige Bilanz: zwölf Tote, rund 70 Verletzte, etwa 20 von ihnen geht es sehr schlecht. Elf Stunden nach Ausbruch des Feuers brannte der "Grenfell Tower"noch immer. Einsturzgefahr sehen Statiker trotz der großen Schäden nicht.

Anwohnerinitiative kritisiert mangelnden Brandschutz

Die "Grenfell Action Group", eine Initiative von Anwohnern und Nachbarn des Hochhauses im Stadtteil North Kensington, glaubt, dass das Unglück hätte verhindert werden können. Sie hätten die Behörden seit mehr als vier Jahren auf Brandgefahren hingewiesen, heißt es auf ihrer Internetseite. Notfallzugänge seien blockiert gewesen, Ausrüstung zur Feuerbekämpfung nicht instand gehalten worden. Alle Warnungen seien auf taube Ohren gestoßen. Eine Katastrophe sei nur eine Frage der Zeit gewesen.

Das Londoner Hochhaus ist vollständig ausgebrannt (dpa-picture-alliance/Rick Findler)

Londoner Bürgermeister verspricht Aufklärung

Auch Londons Bürgermeister Khan hat noch einige Fragen. Es gebe viel Klärungsbedarf, insbesondere zu den Hintergründen des Unglücks, sagte er in London. Diese Fragen würden beantwortet. Das 24-stöckige Gebäude, 1974 erbaut - war erst vor Kurzem saniert worden. Die verantwortliche Baufirma äußerte sich bestürzt, erklärte aber, bei den Arbeiten seien alle erforderlichen Kontrollen eingehalten worden. Dies betreffe sowohl den Brandschutz als auch alle sonstigen Sicherheitsmaßnahmen.

Trauer und Bestürzung

Die britische Premierministerin May äußerte sich betroffen über die tragischen Todesfälle. Auch Bundeskanzlerin Merkel übermittelte ihre Anteilnahme. Die Kanzlerin sei in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien, erklärte eine Sprecherin in Berlin.

In der Nacht hatten sich dramatische Szenen abgespielt. Augenzeugen berichten von Menschen, die in den oberen Stockwerken um Hilfe schrien. Eine Mutter habe ihr Baby aus dem neunten oder zehnten Stock geworfen, um es vor den Flammen zu retten. Das Kind sei von einem Helfer aufgefangen worden. Der britische Fernsehreporter George Clarke, der in der Nähe des Unglücksortes wohnt, beobachtete und fotografierte das Geschenen in der Nacht.

Hilfsangebote aus dem Stadtteil

Die nahegelegene St. Clemens Church versorgt seit dem frühen Morgen Opfer des Brandes, die sich aus dem Haus retten konnten. Bürger aus dem Stadtteil spendeten Decken, Kleidung, Lebensmittel und Wasser. Andere sammelten Geld, um den Menschen aus dem ausgebrannten Haus über den Tag zu helfen. Auf Twitter boten Nachbarn unter dem Schlagwort #bedsforgrenfell an, in ihren Wohnungen Schutz zu suchen oder zu übernachten. Bewohner, die sich in Sicherheit bringen konnten, sollen sich bei der Polizei melden. Über eine Notfall-Telefonnummer können Angehörige sich nach Vermissten erkundigen.

