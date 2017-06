Ein Londoner Wohnturm mit mehr als 20 Stockwerken ist in der Nacht in Flammen aufgegangen. Die Rettungs- und Löscharbeiten dauern noch an. Die Zahl der Opfer ist bisher unklar, in dem Hochhaus wohnten mehrere hundert Menschen.

Der Großbrand im "Grenfell Tower" brach gegen ein Uhr morgens im Stadtteil North Kensington im Westen Londons aus. Das Feuer breitete sich sehr schnell im gesamten Gebäude aus.

Großbrand in Londoner Hochhaus (Guilhem Baker/dpa)

Die Feuerwehr ist mit 200 Leuten und etwa 40 Fahrzeugen im Einsatz. 50 Menschen wurden bisher mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, zahlreiche Krankenwagen sind weiterhin am Brandort.

Firefighters continue to work extremely hard at the scene of #NorthKensington tower block fire https://t.co/QYF9V38wWJ pic.twitter.com/GJqaJV3H0i — London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017

Die Gesamtzahl der Opfer kann noch niemand abschätzen. Kurz vor 9 Uhr unserer Zeit sprach die Chefin der Londoner Feuerwehr, Dany Cotton, erstmals von "mehreren Toten". Aufgrund der Größe und der Komplexität des Gebäudes könne man noch nichts Genaueres sagen. In dem Hochhaus gibt es etwa 120 Wohnungen.

Großbrand in Londoner Hochhaus (Steve Paston/PA Wire/dpa)

Die Londoner Polizei richtete eine Notfall-Telefonnummer ein, bei der Angehörige sich nach Vermissten erkundigen können. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt, Anwohner aus rund 30 Wohnungen wurden in Sicherheit gebracht. Eine nahegelegene Fernstraße und mehrere U-Bahn-Verbindungen wurden gesperrt. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt.

A cordon is in place around the building & approx 30 adjacent flats have been evacuated by police #NorthKensington https://t.co/QYF9V38wWJ pic.twitter.com/ugvDFswb7w — London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017

Der Wohnturm ist öffentliches Eigentum, er gehört dem Stadtbezirk Kensington und Chelsea. Wie britische Medien berichten, hatte eine Anwohner-Initiative in der Vergangenheit mehrfach vor Sicherheitsrisiken in dem Gebäude gewarnt. Bemängelt wurden unter anderem unzureichende Rettungswege und mangelnde Kontrollen der Feuerlöscher. Die "Grenfell Action Group" warf der Gemeinde in den vergangenen Jahren in mehreren Blog-Einträgen vor, durch schlechtes Management zahlreiche Menschenleben zu gefährden.

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1974 und wurde im vergangenen Jahr saniert.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan erklärte, das Unglück werfe Fragen zur Sicherheit des Hochhauses auf. Diese werde man in der Folge des Unglücks beantworten müssen.

(riv/tep)