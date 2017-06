Die britische Premierministerin May zeigt sich bestürzt über den Hochhausbrand in London. Auch der Bürgermeister der Hauptstadt, Khan, sieht nach dem Unglück offene Fragen. Die Zahl der Toten liegt derzeit bei sechs, Rettungskräfte befürchten weitere Opfer.

Die britische Premierministerin May erklärte, sie sei tief betroffen über die tragischen Todesfälle. Für den Nachmittag wurde nach ihren Worten ein ressortübergreifendes Ministertreffen einberufen. Auch Bundeskanzlerin Merkel übermittelte ihre Anteilnahme. Die Kanzlerin sei in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien, erklärte eine Sprecherin in Berlin. Die Baufirma, die das betroffene Hochhaus im Stadtteil Nord-Kensigton saniert hatte, äußerte sich bestürzt. Darüber hinaus teilte die Firma mit, alle Bestimmungen beim Brandschutz sowie sonstige Sicherheitsstandards seien eingehalten worden.

Das Londoner Hochhaus ist vollständig ausgebrannt (dpa-picture-alliance/Rick Findler)

Bürgermeister sieht offene Fragen

Der Londoner Bürgermeister Khan erklärte, es gebe viel Klärungsbedarf, insbesondere zu den Hintergründen des Unglücks. Khan versprach den Bürgern, dass diese Fragen beantwortet würden. Das 24-stöckige Gebäude war 1974 erbaut und zwischen 2014 und 2016 saniert worden. Bewohner und Nachbarn hatten laut britischen Medienberichten wiederholt vor Sicherheitsrisiken in dem Gebäude gewarnt. Bemängelt wurden unter anderem unzureichende Rettungswege und mangelnde Kontrollen der Feuerlöscher.

Mindestens sechs Tote, viele Schwerverletzte

Scotland Yard beziffert die Zahl der Toten derzeit mit sechs.

Die Polizei geht davon aus, dass die Zahl der Opfer noch steigt. Ein Sprecher verwies auf die umfangreichen Bergungsarbeiten der kommenden Tage. Nach Angaben der Rettungskräfte werden im Moment mehr als 70 Menschen medizinisch behandelt. Rund 20 davon befänden sich in kritischem Zustand. Viele hätten Verletzungen und Rauchvergiftungen erlitten. Auch mehrere Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.

Rettungsarbeiten dauern an

Das Feuer in dem Londoner Wohnturm war gegen ein Uhr nachts ausgebrochen. Der "Grenfell Tower" mit rund 120 Wohnungen steht im Stadtteil North Kensington im Westen Londons. Das Feuer breitete sich sehr schnell im gesamten Gebäude aus. Inzwischen sind Rettungskräfte auch in höhere Stockwerke vorgedrungen. Bauingenieure stuften das Gebäude trotz der großen Schäden als nicht einsturzgefährdet ein. Der Einsatzort ist weiträumig abgesperrt, Anwohner aus umliegenden Wohnungen wurden in Sicherheit gebracht. Eine nahe gelegene Fernstraße und mehrere U-Bahn-Verbindungen wurden gesperrt.

Großbrand in Londoner Hochhaus (Steve Paston/PA Wire/dpa)

Hilfsangebote aus dem Stadtteil

Die nahegelegene St. Clemens Church versorgt seit dem frühen Morgen Opfer des Brandes, die sich aus dem Haus retten konnten. Bürger aus dem Stadtteil spendeten Decken, Kleidung, Lebensmittel und Wasser. Andere sammelten Geld, um den Menschen aus dem ausgebrannten Haus über den Tag zu helfen. Auf Twitter boten Nachbarn unter dem Schlagwort #bedsforgrenfell an, in ihren Wohnungen Schutz zu suchen oder zu übernachten. Bewohner, die sich in Sicherheit bringen konnten, sollen sich bei der Polizei melden. Über eine Notfall-Telefonnummer können Angehörige sich nach Vermissten erkundigen.

(kb/riv/tep)