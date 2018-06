In London wird der verstorbene Physiker Stephen Hawking beigesetzt.

An dem Gottesdienst in der Westminster Abbey nehmen eintausend Menschen teil. Die Asche des Wissenschaftlers wird neben den Gräbern von Isaac Newton und Charles Darwin bestattet. Hawking war am 14. März im Alter von 76 Jahren gestorben. Er entwickelte Theorien zum Ursprung des Universums und zu Schwarzen Löchern.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.