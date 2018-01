Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Assange, bemüht sich um die Aufhebung seines Haftbefehls in Großbritannien.

Sein Anwalt erklärte in London, der britische Haftbefehl sei zwecklos, weil sein Mandant in Schweden nicht mehr wegen angeblicher Sexualdelikte gesucht werde. Eine Richterin kündigte für den kommen Dienstag eine Entscheidung an.



Assange lebt seit mehr als fünf Jahren in der Botschaft Ecuadors in London, um einer Auslieferung zu entgehen. Ihm droht in den USA ein Prozess wegen Geheimnisverrats. In Schweden wurden Ermittlungen gegen ihn im vergangenen Jahr eingestellt.



Assange ist gebürtiger Australier, besitzt seit Mitte Dezember aber auch die ecuadorianische Staatsbürgerschaft. Wegen des Haftbefehls verlässt er weiterhin nicht die Botschaft.

