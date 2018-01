Der stellvertretende britische Einwanderungsminister Brandon Lewis ist neuer Vorsitzender der Konservativen.

Premierministerin May ernannte ihn zum Parteichef, wie ihr Büro in London mitteilte. Lewis wird zudem wie der bisherige Parteivorsitzende McLoughlin das Amt eines Ministers ohne Geschäftsbereich erhalten.



Erwartet werden heute weitere Änderungen in Mays Kabinett. Die Regierungschefin bestellte mehrere Minister in die Downing Street ein. Nordirland-Minister Brokenshire gab sein Amt heute bereits von sich aus auf. Er führte gesundheitliche Gründe an.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.