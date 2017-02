Großbritannien Brexit-Minister stellt Plan zum Austritt aus der EU vor

Debatte im britischen Unterhaus. (picture-alliance/dpa/PA_Wire)

Die britische Regierung hat ihren Plan für den Austritt aus der Europäischen Union vorgelegt.

Der zuständige Minister Davis stellte im Parlament das so genannte Weißbuch vor. Im wesentlichen werden darin die zwölf Punkte bekräftigt, die Premierministerin May bereits vor zwei Wochen dargelegt hatte. Danach strebt die Regierung einen harten Schnitt mit der EU an. Großbritannien soll nicht mehr Teil des europäischen Binnenmarkts und der Zollunion sein. Stattdessen will London einen umfassenden Freihandelsvertrag aushandeln. Bereits gestern abend hatten die Brexit-Pläne die erste Hürde im Parlament genommen.