Der Zeitplan für den britischen Austritt aus der EU gerät durch einen Beschluss des Oberhauses ins Wanken.

Eine Mehrheit der Lords stimmte in London für Änderungen am Gesetz der Regierung für den Brexit. Sie fordern, die Rechte der derzeit in Großbritannien lebenden drei Millionen EU-Ausländer zu garantieren. Dies lehnt die Regierung bislang ab. Im Oberhaus verfügen die Konservativen von Premierministerin May jedoch nicht über eine eigene Mehrheit. Das Brexit-Gesetz muss nun ins Unterhaus zurückverwiesen und dort erneut beraten werden. Es wird erwartet, dass das Unterhaus die Änderungswünsche zurückweist und das Oberhaus schließlich einlenkt.



Die Briten hatten in einem Referendum im Juni mit knapper Mehrheit für den Brexit gestimmt. Die Regierung in London will diesen Monat offiziell den Austritt aus der EU erklären, die Verhandlungen darüber dauern voraussichtlich zwei Jahre.