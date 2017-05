Großbritannien Cyberattacke auf Krankenhäuser

Auf das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien wurde eine Cyberattacke verübt. Bis zu 40 Krankenhäuser und andere Einrichtungen in England und Schottland sind betroffen. Kriminelle Hacker fordern Lösegeld, sonst würden wichtige Datenbereiche in den Kliniken gelöscht. Operationen wurden verschoben, Notaufnahmen geschlossen.

Von Friedbert Meurer