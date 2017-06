Das Protokoll des Buckingham Palasts scheint genauso am Anschlag der Belastung zu sein wie die Regierung von Premierministerin Theresa May. Eine Queen's Speech kann nicht so nebenbei organisiert und geprobt werden. Der Hofstaat Elisabeths also schlug Alarm und heraus kam eine etwas abgespeckte Zeremonie im britischen Oberhaus, dem House of Lords. Anhänger der britischen Monarchie kamen aber trotzdem auf ihre Kosten. Die Queen wirkt auch ohne Krone beeindruckend und souverän, für Farbenpracht sorgten eben auch die Lords höchst selbst mit ihren roten Gewändern.

Die Belastung des höfischen Protokolls ist im Augenblick aber noch das geringste Problem auf der Insel. Elisabeth hat jetzt 64 Ansprachen im Parlament gehalten und viele Premierminister kommen und gehen sehen, von Winston Churchill bis Theresa May. Berufspessimisten meinten heute, das könnte jetzt angesichts des hohen Alters der Queen deren letzte Queen's Speech gewesen sein. Die im nächsten Jahr fällt aus, das hat Theresa May schon mitgeteilt. Das Parlament – vielleicht aber auch noch mehr die Regierung - soll genügend Zeit bekommen, den Brexit und all seine komplexen Folgerungen zu debattieren.

Um die Queen muss man sich im Moment aber wohl eher weniger Sorgen machen – wenn, dann war das heute eher die erste und gleichzeitig letzte Queen's Speech der Theresa May.

Der Absturz von Theresa May

Vor einem Monat war die Premierministerin noch die gefeierte Staatsfrau, die die Briten "strong and stable" – stark und sicher - ins gelobte Land außerhalb der EU führen würde. Selten war ein Absturz so steil wie der der Theresa May. Ihre Partei setzt nach dem Desaster der Neuwahl nur noch wenig Vertrauen in sie, der Terrorismus bindet viele Kräfte.

Der Hochhausbrand ist nicht nur ein menschliches Drama, sondern ein Fiasko für die Tories, die unbedingt möglichst viele Regulierungen abschaffen wollten. Jetzt legt sich auch noch die nordirische Partei DUP quer und will mehr Geld regelrecht abpressen, um im Gegenzug Theresa May zu tolerieren.

Trotzdem wird May vorerst im Amt bleiben. Jetzt einen Putsch gegen sie anzuzetteln, hieße, noch einmal Neuwahlen und damit den Untergang der konservativen Partei zu riskieren. Mays größtes Problem bleibt das, was David Cameron mit dem EU-Referendum lösen wollte: Die Parteiflügel kämpfen weiter erbittert gegeneinander um die richtige Europapolitik, also den richtigen Brexit.

Im Jahr 1974 kam es zum letzten Mal vor, dass Königin Elisabeth ohne Krone und Pomp die Regierungserklärung verlas. Auch damals gab es eine Minderheitsregierung und auch damals gab es gleich zwei Wahlen zum Unterhaus in einem Jahr.

Heute im House of Lords wird so mancher gegrübelt haben, ob sich hier die Geschichte nicht bald wiederholen kann.

