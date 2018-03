Der ehemalige russische Doppelagent Skripal ist höchstwahrscheinlich Opfer von Nervengift geworden.

Das teilte der Chef der britischen Anti-Terroreinheit, Rowley, in London mit. Man ermittle nun wegen versuchten Mordes. Nach Angaben von Rowley befindet sich auch ein Polizist im lebensbedrohlichen Zustand, der die beiden Vergifteten behandelt hatte. Skripal war am Sonntag zusammen mit seiner Tochter vor einem Einkaufszentrum in der englischen Stadt Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Der Gesundheitszustand ist nach wie vor kritisch.



Russland wies Vorwürfe des britischen Außenministers Johnson zurück, etwas mit dem Fall zu tun zu haben. Die Vorwürfe seien offenbar Teil einer Kampagne, die russisch-britischen Beziehungen zu belasten, erklärte das Außenministerium in Moskau.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.