Laut einem Bericht der BBC ist ein ehemaliger russischer Spion möglicherweise in Großbritannien vergiftet worden.

Der Mann sei in Westengland einer unbekannten Substanz ausgesetzt gewesen und danach ernsthaft erkrankt. Der 66-Jährige wurde gestern gemeinsam mit einer ebenfalls erkrankten Frau bewusstlos in einem Einkaufszentrum gefunden. Er war 2006 in Russland verurteilt worden, weil er über Jahrzehnte hinweg für Großbritannien spioniert haben soll. 2010 kam er in einem Agentenaustausch zwischen den USA und Russland frei.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.