Die britische Regierung schränkt die Wetteinsätze an Glücksspiel-Automaten stark ein.

Wie in London mitgeteilt wurde, sinkt der Höchsteinsatz von 100 Pfund auf 2 Pfund. Die Labour-Abgeordnete Harris sagte der Zeitung "The Guardian", für diesen Schritt habe man lange gekämpft. Spielautomaten verursachten viel Leid und hohe Verluste, oft gerade für diejenigen, die es sich am wenigsten leisten könnten. Die Regelung betrifft in Großbritannien besonders verbreitete Wettautomaten, an denen die Spieler zum Beispiel auf den Ausgang von Roulette- oder Bingopartien setzen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.