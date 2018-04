Die britische Premierministerin May muss erneut eine innenpolitische Niederlage im Streit um den Austritt Großbritanniens aus der EU hinnehmen.

Das britische Oberhaus stimmte dagegen, die Kompetenzen der Regierung in Brexit-Fragen auszuweiten. May argumentiert, sie benötige mehr Entscheidungsgewalt als bisher, um rechtzeitig vor dem Austritt EU-Regeln in britisches Recht umzuwandeln. Es geht vor allem um die Frage, ob Großbritannien in der Zollunion mit der EU bleiben soll. Premierministerin May und viele Brexit-Unterstützer lehnen das ab.



Morgen will das britische Unterhaus darüber debattieren. Dessen Mitglieder könnten das Oberhaus mit ihrem Votum noch überstimmen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.