Auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Skripal und seine Tochter ist höchstwahrscheinlich ein Anschlag mit einem Nervengift verübt worden.

Das teilte der Chef der britischen Anti-Terroreinheit, Rowley, in London mit. Nach seinen Angaben befindet sich auch ein Polizist in lebensbedrohlichem Zustand, der die beiden Vergifteten behandelt hatte. Genaue Angaben zu dem Stoff machte Rowley nicht. Er betonte, es habe sich um einen gezielten Angriff gehandelt. Deshalb ermittle man nun wegen versuchten Mordes. Der Ex-Spion war am Sonntag zusammen mit seiner Tochter vor einem Einkaufszentrum in der englischen Stadt Salisbury bewusstlos aufgefunden worden.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.