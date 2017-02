Großbritannien Ex-Premier Blair ruft zu Widerstand gegen Brexit auf

Der frühere britische Premierminister Tony Blair. (picture alliance / dpa / Facundo Arrizabalaga)

Großbritanniens früherer Premierminister Blair hat zum Widerstand gegen den Austritt seines Landes aus der Europäischen Union aufgerufen.

Notwendig sei eine Bewegung über Parteigrenzen hinweg, sagte Blair in einer von der BBC und von Sky News übertragenen Ansprache. Zugleich kündigte er die Gründung eines Instituts gegen den Brexit und für enge Bindungen an die EU an. Im Juni vergangenen Jahres hatten sich in einem Volksentscheid knapp 52 Prozent der Briten für den Austritt ihres Landes aus der EU ausgesprochen. Das entsprechende Verfahren soll Anfang März beginnen.