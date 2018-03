Großbritannien lässt etwa 14 Todesfälle in Großbritannien mit einer möglichen Verbindung nach Russland erneut untersuchen.

Das kündigte Innenministerin Rudd in London an. Die Todesfälle reichen teils mehr als zehn Jahre zurück. Darunter sind auch prominente Kritiker des russischen Präsidenten Putin, etwa der Oligarch Beresowski. Ein Vertrauter Beresowskis wurde heute tot in seinem Haus in London entdeckt.



Im Fall des vergifteten früheren Doppelagenten Skripal und dessen Tochter läuft heute Nacht ein britisches Ultimatum an Russland aus. Bis dahin erwartet London eine Stellungnahme Moskaus. Die russische Regierung weist jede Verantwortung für den Gift-Anschlag von sich.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.