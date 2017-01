Großbritannien Gesetzentwurf zum EU-Austritt angekündigt

Das britische Parlament tagt im Westminster-Palast in London. (AFP/ Max Nash)

In Großbritannien will die Regierung heute den Gesetzentwurf für die EU-Austrittserklärung ins Parlament einbringen.

Dies teilte ein Regierungssprecher in London mit. Im Laufe des Tages soll demzufolge auch ein Zeitplan für das Gesetzgebungsverfahren veröffentlicht werden. Das Oberste Gericht hatte am Dienstag entschieden, dass Premierministerin May die Zustimmung des Parlaments benötigt, bevor die Brexit-Verhandlungen mit Brüssel beginnen können.